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ÇİÇEK KAVGASINI DAMAT AYIRDI

12 dakika önce

Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu kavgaya tutuştu.

Şişli'de nikah dairesinde çiçekleri koparan çocukları uyaran görevli ile çocukların yakını yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgayı damat ve diğer davetliler ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay Şişli Evlendirme Dairesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yakınlarının nikahı için evlendirme dairesine gelen davetliler nikah dairesinin önünde nikah saatini beklemeye başladı. Nikaha gelen damat ve gelin yakınlarının çocukları düğün sahiplerine gönderilen çelenklerin çiçeklerini koparmaya başladı. Çocuklar nikah dairesi görevlileri tarafından uyarıldı.

Bir süre sonra tekrar çocuklar çelenklerde bulunan çiçekleri tekrar koparmaya başladı. Görevliler çocukları tekrar uyarınca bu kez araya çocukların yakınları girdi. Görevliler ve çocukların yakınları bir süre tartıştıktan sonra olay kavgaya dönüştü ve iki kişi yumruklaşmaya başladı. Hemen araya giren diğer davetliler ve damat kavgayı ayırdı. Kavga sırasında bazı kadınlar çığlık atarken evlendirme dairesinde kısa süreli panik yaşandı. Bu kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

kavga, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
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