Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği - Son Dakika
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Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği

07.03.2022 12:40
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği

Türkiye'nin önemli çiçek ve üretim merkezlerinden Mersin'deki mezatlarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli çiçek ve üretim merkezlerinden Mersin'deki mezatlarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Çukurova'da çiçek satışı yapan esnaf, sektörün özel günlerinden olan Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Mersin'de, haftanın 3 günü düzenlenen mezatlarda yoğunluk gözleniyor, kırmızı gül ve orkide rağbet görüyor.

Mezatlarda, normal zamanlarda günlük ortalama 6 bin dal çiçek satılırken, 8 Mart öncesi satış günlük ortalama 12 bin dala kadar çıkıyor.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin kesme gül ihtiyacının büyük bölümünü Mersin'in karşıladığını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün, sektörün heyecanla beklediği özel günlerden biri olduğunu anlatan Özdemir, "Çiçekçi esnafı açısından hareketli günlerin başladığı, heyecanın arttığı bir döneme girdik. Dünya Kadınlar Günü'nün simgesel özelliği olan karanfiller ve güller için yarış başladı. Esnafımız dükkanlarında hazırlıklarını yapıyorlar. Haraç mezat olduğu için 'O çiçeği ben alacağım. Niye sen bastın düğmeye. Benim almam lazımdı' gibi konuşmaların geçtiği tatlı bir rekabet var satış sıralarında." diye konuştu.

-"Korsan satıcılar en büyük sıkıntımız"

Korsan satışların sektörü olumsuz etkilediğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Korsan satıcılar en büyük sıkıntımız. Korsan satıcılar özel günler yaklaştığında her köşeyi tutuyorlar. Özel günü bekleyen esnafımız, o günler geldiğinde korsan satıcılar nedeniyle hayal kırıklığına uğruyor. Korsan satıcılara 'Hayır' diyoruz. Çiçekseverlerin korsan ve seyyar satıcılar yerine çiçekçilerden alım yapmasını istiyoruz. En kaliteli, nitelikli ürünler çiçekçi dükkanlarında satılıyor. En uygun fiyatları çiçekçi dükkanlarımızda bulacaklar."

Özdemir, Sevgililer Günü'nde beklentilerinin gerisinde kaldıklarını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her şeyin daha iyi olmasını umduklarını kaydetti.

Kentte uzun yıllardır çiçek satıcılığı yapan Bülent Altın da Dünya Kadınlar Günü'ne en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Dört gözle beklediğimiz günlerden bir tanesine yaklaşıyoruz. Heyecanımız yüksek. Dükkanlarımızı en güzel şekilde hazırlıyoruz. 8 Mart'ta halkımıza iyi bir hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Mersin, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçek mezatlarında 'Dünya Kadınlar Günü' hareketliliği - Son Dakika


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