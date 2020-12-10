Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı - Son Dakika

Çiçek saksısında uyuşturucu taşırken yakalandı
10.12.2020 12:20
Marmaris Çetibeli Jandarma kontrol noktasında ticari taksi içindeki bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksısında 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Marmaris Çetibeli Jandarma kontrol noktasında ticari taksi içindeki bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksısında 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris girişinde bulunan Cetibeli Jandarma uygulama noktasında 48 T 3454 plakalı ticari taksi durduruldu. Ticari takside yolcu olarak bulunan yolcunun yanında taşıdığı çiçek saksı ekiplerin dikkatini çekti.
Jandarma ekiplerince çiçek saksısında yapılan aramada toprak alt kısmına gizlenmiş, streç naylona sarılı vaziyette paketlenmiş 1235 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar