Çiçek saksısındaki kenevire 1 gözaltı - Son Dakika

Çiçek saksısındaki kenevire 1 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çiçek saksılarına ekilmiş 251 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çiçek saksılarına ekilmiş 251 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler evde yaptığı aramada çiçek saksılarına ekili olarak 251 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler ev sahibi H.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:23 Kaynak: DHA
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