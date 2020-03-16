Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler - Son Dakika

Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler

6 saat önce

Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokakta çiçek satan 12 yaşındaki Sonda'nın bisiklet hayalini sürprizle gerçeğe dönüştürdü.

Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokakta çiçek satan 12 yaşındaki Sonda'nın bisiklet hayalini sürprizle gerçeğe dönüştürdü.

Sosyal medya üzerinde kurulan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle hayali olan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürprizler yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Sonda, bisiklet hayalini gerçekleştirmek için her gün sokaklarda ve araba duraklarında çiçek satmaya başladı. Bunu öğrenen platform üyeleri Sonda için seferber oldu. Üyeler, Sonda sokakta çiçek satarken aldıkları bisikleti hediye etti. Yapılan sürpriz karşısında mutluluğu yüzüne yansıyan Sonda, bisikletiyle tur atarken, ağabey ve ablalarına teşekkür ettiği belirtildi.

Sonda'nın topladığı parası ise okul harçlığı olarak kaldığı kaydedildi.

Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti İdlib şehidinin eşi, bir kız çocuğu dünyaya getirdi Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı         
20:24
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi         
20:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:40:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçek satan kız çocuğunun hayalini gerçeğe dönüştürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]