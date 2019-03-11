Son Dakika Haberleri: Çiçek Sektörü, İngilizlerin Anneler Günü'ne Hazırlanıyor

Çiçek Sektörü, İngilizlerin Anneler Günü'ne Hazırlanıyor

32 dakika önce

İngiltere'de 31 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" etkinliği için açık pembe karanfil üretimine başlayan çiçek sektörü, 10 milyon doların üzerinde gelir bekliyor.

Çiçek Sektörü, İngilizlerin Anneler Günü'ne Hazırlanıyor, System.String[]
HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İngiltere'de 31 Mart'ta kutlanacak "Anneler Günü" etkinliği için açık pembe karanfil üretimine başlayan çiçek sektörü, 10 milyon doların üzerinde gelir bekliyor.

Özel günlere yönelik üretim yapan çiçek sektörü, 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından İngiltere'de 31 Mart'ta kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklara başladı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak bir yıl önceden özel günleri belirliyor ve buna göre üretim yaptıklarını söyledi.

Sektörün İngilizlerin Anneler Günü sevkiyatlarına hazırlandığını dile getiren Yılmaz, İngilizlerin özellikle açık pembe karanfil talep ettiklerini ve kendilerinin de pembe karanfil üretimine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Kesme çiçek seralarının bu dönemde açık pembeye büründüğünü belirten Yılmaz, "Belirlediğimiz takvime göre karanfiller açmaya başladı. Açan çiçekler, kesilecek, paketlenecek 31 Mart'tan bir hafta öncesine kadar gönderilmek üzere hazırlanacak. Şu anda çalışmalar başladı. İngiltere bizim en önemli pazarımız. Sadece Anneler Günü için 10 milyon doların üzerinde gelir bekliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 70'ini Antalya ihraç ediyor." diye konuştu.

En fazla gelir İngilizlerden

Yılmaz, en fazla Hollanda'ya çiçek göndermelerine rağmen en fazla geliri İngilizlerden sağladıklarını söyledi.

Bu dönemde iç pazarda yerel seçim hareketliliğinin de yaşandığını belirten Yılmaz, adayların seçmenlerine broşür yerine karanfil ile gittiklerini kaydetti. Son yıllarda bu uygulamanın hem seçmen tarafından hem de sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yılmaz, siyasetçilerin ise ağırlıklı olarak kırmızı karanfili tercih ettiklerini bildirdi.

Sektörün hem İngilizlerin annelerine hem de siyasetçilere yönelik üretim yaptıklarını aktaran Yılmaz, iklimsel şartlar nedeniyle üretimde sıkıntı yaşandığını ve zaman zaman iç pazarda siyasetçilerin taleplerini karşılayamadıklarını kaydetti.

İsmail Yılmaz, İngilizlerin Anneler Günü ve 31 Mart yerel seçim çalışmalarının ardından sektörün 12 Mayıs'ta Türkiye'de kutlanacak Anneler Günü'ne yönelik üretim yapacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:03 Kaynak: AA

İngiltere, Anneler Günü, Ekonomi
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