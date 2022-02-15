Çiçek sektörü kar nedeniyle pazar kaybından endişeli - Son Dakika

Isparta'da 45 günde beklenen karın 11 saatte yağmasıyla zarar gören çiçek seralarında yaşanacak rekolte kaybı, sektör temsilcilerini yurt dışı pazarları konusunda endişelendiriyor.

İklim değişikliği, çiçek üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kışların daha sert, yazların daha kurak geçmesi, ılıman iklimi seven çiçeklerde ürün kaybına neden oluyor.

Kesme çiçek üretiminde önemli bir potansiyele sahip Isparta'da, geçen haftalarda etkili olan yoğun kar, çiçek seralarına da zarar verdi.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Isparta'da her kış kar yağdığını ve bölgedeki üreticilerin buna göre dayanıklı seralar yaptığını söyledi.

Bu yıl daha yoğun karla karşılaşıldığını dile getiren Yılmaz, "Isparta'daki yoğun kar nedeniyle yaklaşık 600 dönümlük sera çöktü. Bu seraların bir kısmında üretim vardı, bir kısmında ise bugünlerde dikim yapılacaktı." dedi.

"Avrupalı müşterilerimize ürün gönderemeyeceğiz"

Türkiye'de 12 ay boyunca çiçek üretimi yaparak, ürün tedariki sağlayabildiklerini anlatan Yılmaz, kış döneminde Antalya gibi ılıman kentlerde, yaz döneminde de Isparta gibi daha az sıcaklıktaki illerde üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki müşterilere her zaman ürün gönderebildiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antalya'da üretim sezonu bittikten sonra Avrupa'daki müşterilerimize Isparta'daki seralardan ürün gönderiyorduk. Antalya sezonu mayısta bitecek. Isparta'da çöken seralar nedeniyle haziran ve temmuzda büyük oranda Avrupalı müşterilerimize ürün gönderemeyeceğiz. Bu da devamlılığı sağlamak adına kötü oldu. Müşteriyi yakalamak çok zor, yıllarınızı harcıyorsunuz. Kendinize bağladıktan sonra ürünü 12 ay boyunca veremiyorsanız müşteri başka ülkeyi tercih ediyor. Şu anda en büyük endişemiz, yıllarca emek ve para harcanarak kazanılan müşterileri başka ülkelere kaptırmak."

Seralarda 125 milyon lira, ürün kaybında ise 20 milyon dolarlık zarar

İsmail Yılmaz, çiçek ihracatı açısından 2022'ye iyi başladıklarını ancak Isparta'daki seraların zarar görmesinin morallerini bozduğunu dile getirdi.

Yaz döneminde hedeflenen rakamlara ulaşamama endişesi taşıdıklarını ifade eden Yılmaz, "Çöken seralar nedeniyle ilk belirlemelere göre 125 milyon liralık bir zarar var. Ancak bizi en çok endişelendiren haziran ve temmuzdaki ihracat rakamları. Isparta'daki seraların fiziki yapısına 125 milyon lira harcanması gerekiyor. Haziranda pazara çiçek sunamayacağımızı düşünürsek en az 20 milyon dolarlık bir kayıp söz konusu." diye konuştu.

Yılmaz, Antalya'da da çok soğuk bir kış yaşandığına işaret ederek, bu durumun ürün miktarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Normal şartlarda dönüm başına bin çiçek kesilirken, soğuk havalarda bunun 400'e kadar düştüğünü kaydeden Yılmaz, "Bu durum fiyatın yükselmesine neden oluyor. Fiyatın daha düşük, adedin daha yüksek olması üretici açısından daha faydalı." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da yaz döneminde su sorunu yaşandığına da değinen Yılmaz, 70-80 metredeki kuyulardan çekilen suyun azalması nedeniyle kuyu derinliklerinin daha da artırıldığını sözlerine ekledi.