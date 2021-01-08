Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat

08.01.2021 11:09
Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 83 ülkeye yaklaşık 107 milyon dolarlık çiçek ihraç etti, sektörün 2021 yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 83 ülkeye yaklaşık 107 milyon dolarlık çiçek ihraç etti, sektörün 2021 yılki ihracat hedefi ise 125 milyon dolar olarak belirlendi.

Ülke genelinde yaklaşık 55 bin dekarlık alanda üretilen çiçekler, yılbaşı, sevgililer, kadınlar ve anneler günü gibi özel günler başta olmak üzere yıl boyunca hem iç piyasaya hem de yurt dışına satılıyor.

Kesme çiçek, iç mekan, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatını bünyesinde toplayan Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, geçen yıl yurt dışına büyük bir bölümü karanfil olmak üzere 505 milyon dal çiçek satışı yapıldı.

"Geçen yılki rakama ulaştık"

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, salgın nedeniyle 2020'ye kötü başladıklarını ancak haziranda sevindirici sevkiyatlar yaptıklarını söyledi.

İhracat yoğunluğunun temmuz ve ağustosta da devam ettiğini anlatan Yılmaz, yıl sonunda ise karamsar tablodan uzak bir ihracat rakamıyla karşılaştıklarını belirtti.

Salgına rağmen sektörün yılı mutlu bitirdiğine değinen Yılmaz, "Aslında hedefimiz daha yüksekti ama salgın gibi dünyayı etkisi altına alan küresel sorun karşısında ulaştığımız rakam son derece sevindirici." dedi.

İhracat ayağında kesme çiçek üretimi yapan firmaların yılı daha iyi bir noktada bitirdiğini vurgulayan Yılmaz, iç pazara yönelik üretim yapan firmaların yılı daha zor geçirdiğini kaydetti.

"Rakip ülkelerdeki açığı Türkiye kapattı"

Yılmaz, haziranda yurt dışı satışlarının artmasını rakip ülkelerdeki üretim kaybından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde İspanya ve İtalya gibi ülkeler, dikim yapamadılar. Salgını daha şiddetli yaşadılar ve daha sert mücadele ettiler. Bizler İçişleri Bakanlığının talimatıyla gerekli önlemleri alarak dikim yapabildik. Bunun dışında bazı ülkelerde uçak sayısının azalması nedeniyle Avrupa'ya çok fazla çiçek gelmedi, gelenler de çok yüksek ücretleri oldu. Rakip ülkelerde oluşan açığı Türkiye kapattı. Sevkiyatların artmasında bu iki etken önemli rol oynadı. 83 ülkeye 107 milyon dolarlık çiçek sevkiyatı yapıldı. En büyük pazar Hollanda oldu. Bu ülkeyi de İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan takip etti. Geçen yıla göre ihracatta önemli bir kayıp vermedik. Bu süreçte ülke olarak iyi bir sınav verdik. İhracatımızın geçen yılki rakamlarda seyretmesi alınan önlemlerin son derece başarılı olduğunu göstermekte."

Sektör 2021'den umutlu

Bu yıl için umutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "Geçen yıl koymuş olduğumuz 125 milyon dolarlık hedefi inşallah 2021 yılında yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Süs bitkilerinde dünyada yaklaşık 22 milyar dolarlık bir ihracatın söz konusu olduğunu, Türkiye'nin ise bu paydan sadece binde 7'lik kısmını alabildiğini aktaran Yılmaz, pazar payını daha da artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin karanfile dayalı ihracat yaptığına değinen Yılmaz, özellikle dış mekana yönelik üretim yapan firmaların da ihracat ağını geliştirmek istediklerini bildirdi.

Bu yıl için yeni yıl sevkiyatlarını bitirdiklerini, sektörün 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'ne hazırlandığını ifade eden Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü ve ardından İngilizlerin Anneler Günü için ekim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yönetim Kurulu, Anneler Günü, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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