Çiçek sektörüne "Anneler Günü" dopingi - Son Dakika
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Çiçek sektörüne "Anneler Günü" dopingi

6 saat önce

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün Anneler Günü dolayısıyla uzun bir aradan sonra hareketlendiğini belirterek, "İç piyasada bu günün sektöre yaklaşık 30 milyon liralık ekonomik katkı sağladığını düşünüyoruz.

Çiçek sektörüne

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün Anneler Günü dolayısıyla uzun bir aradan sonra hareketlendiğini belirterek, "İç piyasada bu günün sektöre yaklaşık 30 milyon liralık ekonomik katkı sağladığını düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sektörün zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Anneler Günü dolayısıyla yapılan çiçek ihracatında geçmiş yıllara kıyasla azalış olduğunu ifade eden Yılmaz, bu yıl 20 ülkeye 3 milyon dolar karşılığı 25 milyon dal çiçek sattıklarını bildirdi.

Salgın nedeniyle iç piyasada da durgunluk olduğunu dile getiren Yılmaz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan illerde çiçekçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasının sektöre çok iyi geldiğini belirtti.

Çiçekçilerin uygulamadan çok memnun olduğunu vurgulayan Yılmaz, sokağa çıkabilen insanların çiçekçilerde yoğunluk oluşturduğunu, çıkamayanların da telefon veya internet üzerinden sipariş verdiklerini anlattı.

"İnsanlara en iyi gelen hediye çiçek"

"Ülke genelinde sektör bereketli bir hafta sonu geçirdi." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çiçek sektörü, uzun bir aradan sonra ilk defa Anneler Günü'nde hareketli bir gün geçirdi. Bu günün sektöre yaklaşık 30 milyon liralık ekonomik katkı sağladığını düşünüyoruz. Anneler Günü sektör için can suyu oldu. Esnafımıza çok iyi geldi. Hediye için çiçeği tercih edenlere teşekkür ediyoruz. İnsanlarımız özellikle böyle bir dönemde çiçeğin verdiği mesaja güvendi, sevdiklerine çiçek hediye etti. Birçok evin, balkonların, bahçelerin çiçeklerle renklendiğini görüyoruz. Şu zamanda insanlara en iyi gelen hediye çiçek. Rengiyle, görselliğiyle, kokusuyla insanlara huzur ve mutluluk veriyor."

İsmail Yılmaz, Anneler Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:24 Kaynak: AA


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