Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de, çiçek seralarında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala hareketlilik başladı.

Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde kurulu bir firmada yetiştirilen rengarenk çiçekler, Sevgililer Günü öncesi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Seralarda çalışan işçiler de siparişlere yetişebilmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sevgililer Günü dolayısıyla en fazla talebi, aşktan berekete, saflıktan narinliğe kadar birçok anlamın yüklendiği orkide görüyor.

Şirket yetkililerinden Soner Yağ, AA muhabirine, 300 bin metrekare alanda çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

14 Şubat dolayısıyla tatlı bir telaş içerisine girdiklerini dile getiren Yağ, "Hazırlıklar çok iyi ve hızlı gidiyor. Sevgililer Günü özel günler arasında en popüler olanı. Bizim de en yoğun olduğumuz gün. Bize siparişler çok öncesinden geliyor. 14 Şubat yaklaştığında tüm siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Yağ, yurt içinin tamamına çiçek gönderdiklerini, satışlarının Sevgililer Günü'nde normal zamanlara göre arttığını kaydetti.

Türkiye'nin her yerine çiçek gönderdiklerini anlatan Yağ, şöyle devam etti:

"Gelen siparişler doğrultusunda bitkiye özel hazırlanan ambalajları işçilere dağıtıyoruz. İşçiler de sabahın erken saatlerinde başlayarak satışa hazır bitkileri poşetliyorlar. Daha sonra iklim kontrollü tırlarla tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün getirmiş olduğu hareketlilikten dolayı mutluyuz. Firma olarak birçok konuda Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Hem üretim hem de dağıtım kapasitemiz gerçekten çok büyük. Türkiye'de 30 bin noktada ürünlerimiz şu an satışta."

"Her özel günün popüler olan çiçeği var"

Yağ, en çok talep gören çiçeğin orkide olduğunu ifade etti.

Rengarenk orkideleri Türkiye piyasasına sunduklarını kaydeden Yağ, "Her özel günün popüler olan çiçeği var. O çiçek, özel günde çok hızlı satılıyor. Sevgililer Günü için en çok satılan ürünlerden biri orkide fakat orkideyle sınırlı kalmamak kaydıyla çiçekli olan her bitki satış açısından başarılı oluyor. 14 Şubat'ta 700 bin civarında saksılı süs bitkisi de gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.