Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor - Son Dakika

Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor

08.02.2021 11:33
Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de, çiçek seralarında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala hareketlilik başladı.

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de, çiçek seralarında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala hareketlilik başladı.

Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde kurulu bir firmada yetiştirilen rengarenk çiçekler, Sevgililer Günü öncesi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Seralarda çalışan işçiler de siparişlere yetişebilmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor.

Sevgililer Günü dolayısıyla en fazla talebi, aşktan berekete, saflıktan narinliğe kadar birçok anlamın yüklendiği orkide görüyor.

Şirket yetkililerinden Soner Yağ, AA muhabirine, 300 bin metrekare alanda çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

14 Şubat dolayısıyla tatlı bir telaş içerisine girdiklerini dile getiren Yağ, "Hazırlıklar çok iyi ve hızlı gidiyor. Sevgililer Günü özel günler arasında en popüler olanı. Bizim de en yoğun olduğumuz gün. Bize siparişler çok öncesinden geliyor. 14 Şubat yaklaştığında tüm siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Yağ, yurt içinin tamamına çiçek gönderdiklerini, satışlarının Sevgililer Günü'nde normal zamanlara göre arttığını kaydetti.

Türkiye'nin her yerine çiçek gönderdiklerini anlatan Yağ, şöyle devam etti:

"Gelen siparişler doğrultusunda bitkiye özel hazırlanan ambalajları işçilere dağıtıyoruz. İşçiler de sabahın erken saatlerinde başlayarak satışa hazır bitkileri poşetliyorlar. Daha sonra iklim kontrollü tırlarla tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün getirmiş olduğu hareketlilikten dolayı mutluyuz. Firma olarak birçok konuda Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Hem üretim hem de dağıtım kapasitemiz gerçekten çok büyük. Türkiye'de 30 bin noktada ürünlerimiz şu an satışta."

"Her özel günün popüler olan çiçeği var"

Yağ, en çok talep gören çiçeğin orkide olduğunu ifade etti.

Rengarenk orkideleri Türkiye piyasasına sunduklarını kaydeden Yağ, "Her özel günün popüler olan çiçeği var. O çiçek, özel günde çok hızlı satılıyor. Sevgililer Günü için en çok satılan ürünlerden biri orkide fakat orkideyle sınırlı kalmamak kaydıyla çiçekli olan her bitki satış açısından başarılı oluyor. 14 Şubat'ta 700 bin civarında saksılı süs bitkisi de gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevgililer Günü, 14 şubat, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'ye pahalı geldi, yönetim değişince Mostafa Mohamed Galatasaraylı oldu Dün geceden bu yana 28 kez sallanan ilçede vatandaşlar diken üstünde: Ev yıkılacak zannettik Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri taşınacak mı? Gündem yaratan iddiaya rektörlükten yalanlama geldi Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Bir Denizaltı Hikayesi ile ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şair Ahmet Tevfik Ozan'a cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı Alaattin Çakıcı'dan Melih Bulu'ya açık mektup: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 27 kent için turuncu, 34 kent için sarı kodlu uyarı
Uğurcan Çakır'ın peşine Chelsea'den sonra West Bromwich ve Brighton da düştü Uğurcan Çakır'ın peşine Chelsea'den sonra West Bromwich ve Brighton da düştü         
11:23
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,06 seviyelerinden işlem görüyor         
10:53
Kızına sözlü tacizde bulunan şahsı öldüren babanın evini kundakladılar Kızına sözlü tacizde bulunan şahsı öldüren babanın evini kundakladılar         
10:47
3 büyükler, tarihte ilk kez aynı puanla ilk üç sırada yer aldı 3 büyükler, tarihte ilk kez aynı puanla ilk üç sırada yer aldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil         
10:18
Emina Jahovic ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı Emina Jahovic ve iki çocuğu koronavirüse yakalandı         
09:58
58 yıllık mezar taşı ustası bu kez kendisi için çalıştı: Bir tek ölüm tarihi eksik 58 yıllık mezar taşı ustası bu kez kendisi için çalıştı: Bir tek ölüm tarihi eksik         
09:36
Aboneliğini iptal ettirdiği için kendisinden alınan 1.200 TL cayma bedelini geri aldı Aboneliğini iptal ettirdiği için kendisinden alınan 1.200 TL cayma bedelini geri aldı         
09:20
Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler Baraj gölünün suları çekilince ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için akın ettiler         
07:59
Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı Boğaziçi protestolarıyla ilgili destek paylaşımları yapan Beyza Buldağ tutuklandı         
00:27
Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu         
21:35
Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem         
21:01
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi         
17:51
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor Genç adamın ismini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 11:42:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçek seralarında Sevgililer Günü telaşı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei