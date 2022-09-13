17. yüzyıldan kalma bir arazi üzerine kurulmuş bir müze olan Keukenhof Kalesi, dünyaca ünlü Keukenhof Bahçesi'nin yanında yer alıyor. Kale, tarihi dokusu ile sanatsal ve kültürel sergileriyle tanınıyor.

Kaynak: Xinhua

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Hollanda'nın Keukenhof Kalesi'ni Ziyaret Edenler Yıldız Çiçeklerine Hayran Kalıyor - Son Dakika

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