Video: Hollanda'nın Keukenhof Kalesi'ni Ziyaret Edenler Yıldız Çiçeklerine Hayran Kalıyor

Çiçek severler artık Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın güneybatısındaki Lisse kasabasında bulunan Keukenhof Kalesi'ndeki güzel yıldız çiçeklerinin tadını çıkarabilir.
17. yüzyıldan kalma bir arazi üzerine kurulmuş bir müze olan Keukenhof Kalesi, dünyaca ünlü Keukenhof Bahçesi'nin yanında yer alıyor. Kale, tarihi dokusu ile sanatsal ve kültürel sergileriyle tanınıyor.
Bu yaz Keukenhof Kalesi'nin bahçesinde Ekim ortalarına kadar 150'den fazla yıldız çiçeği çeşidinin açtığını görmek mümkün.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lisse'den bildiriyor.
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