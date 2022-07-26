Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak'ta Durdu K. (76) çiçek topladığı sırada fenalaştı. Yarım metrelik duvardan yere düşen yaşlı kadını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Talihsiz kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çiçek toplarken fenalaşan yaşlı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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