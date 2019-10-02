Çiçek üreticisi artan maliyetten kaygılı

Çiçek üretimi anlamında Türkiye'nin en büyük kümelenme modeli olan Garden A.Ş. bünyesinde yer alan çiçek üreticileri, son aylarda artan maliyetler yüzünden kaygılı.



Ülkede elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere birçok kaleme gelen zamlar üretim sektöründeki maliyetlerin önemli oranda artmasına sebep oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Garden A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Okul, "Zamlar her sektörü olduğu gibi çiçek üretim sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bu zamlar ve döviz kurunda yaşanan oynamalarla girdi ve üretim maliyetlerimiz arttı. Çiçek üreticileri olarak bu maliyetleri satış fiyatlarımıza yansıtamadık. Zira piyasada durum zaten çok kötü olduğundan çiçek satışları hayli az. Ayakta durabilmek adına zamlara ve maliyetlerinin artmasına tahammül etmeye çalışıyoruz. Ama bu daha böyle ne kadar gider kimsenin bir fikri yok. İster istemez üretimi daraltıyor ve çalıştırdığımız personel sayısını düşürüyoruz. Yoksa mevcut durumla başa çıkabilme imkanımız yok" dedi.



"Gelişmeleri öngöremiyoruz"



Çiçek üretiminde, üreticinin birkaç ay ötesini görebilmesi gerektiğini belirten Okul, "Biz çiçek üretiyoruz. Dolayısıyla bunda bir süreç var. Biz üreteceğimiz çiçeğin fidesini daha 6 ay önceden sipariş veriyoruz. Yani önümüzü göremezsek üretimi gerçekleştiremez ya da ürettiğimiz çiçeği satamayız. Ama şu anda bırakın 6 ay sonrasını öngörebilmeyi 2 gün sonrasını bile kestirmek mümkün değil" şeklinde konuştu.



Kira gideri ikiye katlandı



TİGEM'in kira bedelini TÜFE'ye göre ayarladığını belirten Okul, "Öte yandan enflasyondaki yükseliş TİGEM'e ödediğimiz kiranın da artmasına sebep oldu. Zira TİGEM kira artışını TÜFE oranına göre belirliyor. Şu anda kiramız 2 kat artmış durumda. Bunların hepsi bize çok olumsuz yansıyor" dedi. - YALOVA