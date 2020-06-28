Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeği konuşuyor

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu

Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma

Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek

Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır

Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor

Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi

Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti