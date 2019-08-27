Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:29 Kaynak: İHA
Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
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