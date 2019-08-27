Son Dakika Haberleri: Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde çiçekçide çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı.


5 gün önce Ağıllar yolu üzerindeki bir çiçekçide çıkan tartışma sonucunda aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Hami Ocak'ı (24)


tabancayla ateş ederek kolundan yaralayan Günay A. (25), bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 07:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 20:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca ile yaralayan şahıs tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]