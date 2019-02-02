Son Dakika Haberleri: Çiçekçiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Çiçekçiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarındaki çiçekçinin sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapıyı açık buldu.

Dükkanın da dağınık olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve gece saatlerinde dükkana hırsız girdiğini gördü.

Durumun polise bildirimesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise çiçekçiye giren hırsızın çekmeceleri karıştırdığı görülüyor.

İş yerindeki laptopu alarak kaçan şüphelinin, hırsızlık anındaki rahat tavırları da görüntülere yansıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:41 Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Adam, Hırsızlık İçin Girdiği Cenaze Evinde Cesede Tecavüz Etti Bursa'da Genç Çifti Öldüresiye Döven Saldırganlar Tutuklandı

Sokakta Çırılçıplak Yürüyen Vatandaşı Fark Edenler Gözlerine İnanamadı Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:30:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiçekçiden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]