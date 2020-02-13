Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır - Son Dakika

Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

6 saat önce

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar başlatan çiçekçiler günün simge çiçeği olan kırmızı gül ve orkide stoklarını da artırdı.

Çiçekçiler 14 Şubat'a hazır, System.String[]

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar başlatan çiçekçiler günün simge çiçeği olan kırmızı gül ve orkide stoklarını da artırdı.


Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çiçekçilik yapan Mehmet Baran, "Herkesin çiçek alması için fiyatlarımız uygun. Herkesi sevdiğine çiçek almaya davet ediyoruz" dedi.


Boğazlıyan ilçesinde çiçekçilik üzerine faaliyetini sürdüren esnaf, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla iş yerlerini çiçeklerle donattı.


Moda Çiçekçilik'in sahibi Mehmet Baran, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kendileri için bir umut olduğunu belirterek, "Mevsim itibariyle çiçek satışlarında durgunluk yaşıyoruz. Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çeşit sayısını artırdık. Orkide, kazıbılata, anteryum gibi özel çiçeklerden de getirdik.


Herkesin çiçek alması için fiyatlarımız uygun. Herkesi sevdiğine çiçek almaya davet ediyoruz." dedi.


Baran, her çiçeğin ve rengin kendine göre anlam içerdiğini belirterek, kırmızı gül aşk, mavi gül sevginin ilahiliğini gösterdiğini ifade etti. - YOZGAT

Sevgililer Günü, Mehmet Baran, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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