Çiçekçiler Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı - Son Dakika

BOLU'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle zor günler geçiren çiçekçiler, Anneler Günü'nde yoğun mesai yaptı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çiçek satışları azalan çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu. Anneler Günü'nde yoğun mesai yapan çiçekçiler sabahın erken saatlerinden itibaren satış yapmaya başladı. Cuma gününden bu yana verilen siparişleri adreslere teslim eden çiçekçilerin yüzü Anneler Günü sayesinde güldü.

ÇİÇEKLERİMİZİ BİTİRMİŞ VAZİYETTEYİZ

Çiçekçi dükkanı işleten Dilek Aytar, Anneler Günü için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Covid-19 nedeniyle yaklaşık 30-40 gündür kapalıydık. Anneler Günü nedeniyle bir yoğunluğumuz var. Şuan çiçeğimizi bitirmiş vaziyetteyiz. Güzel bir gündü. Canlı çiçek satışı yaptığımızdan dolayı zararımız biraz fazla. İnşallah bunu atlatacağız" dedi.

ÇOK YOĞUNLUĞUMUZ YOKTU AMA YİNE DE ŞÜKÜRLER OLSUN