Çiçekçiler mesaide - Son Dakika

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Çiçekçiler mesaide

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi yapan çiçekçiler, aldıkları siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde canlı ve cansız çiçeklerden oluşturdukları buketleri sevenlerin adresine ulaştıran çiçekçiler, eski Sevgililer Günü'ne nazaran işlerinin daha düşük olduğunu dile getirdiler.

Çiçekçilerden Yüksel Doğan, pandemi ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde beklenen yoğunluğun olmadığını belirterek; "Bugün Sevgililer Günü mesaisindeyiz. Evlere çiçek servisimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Çiçekçi Murat Kara ise, koronavirüsün esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti. Çiçekçilerden Tacettin Bayka, "Bugün 14 Şubat, sevenlerin ve sevilenlerin günü. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Gece 24.00'e kadar hizmetinizdeyiz" sözcüklerine yer verdi.

Öte yandan, en çok orkide, buket ve beyaz papatyanın tercih edildiği öğrenildi.