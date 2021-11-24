Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu - Son Dakika

Kovid-19 salgınında geçen yıl yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde iş yapamayan çiçekçiler, bu yıl gelen siparişlerle mutlu oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında geçen yıl uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğretmenler, öğrencileriyle bir araya gelemediği için 24 Kasım'ı buruk geçirdi.

Bu yıl tedbirlerle yüz yüze ders başı yapmanın sevincini yaşayan öğrenciler de öğretmenlerini en özel günde mutlu etmenin telaşına girdi.

Çiçekçilere bu özel gün için siparişler veren öğrenciler, geçen Öğretmenler Günü'nde iş yapamayan esnafın da yüzünü güldürdü.

"Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdik"

Kars'ta çiçekçilik yapan Betül Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınında çiçekçilik sektörün çok olumsuz etkilendiğini söyledi.

Özel günlerde çok fazla iş yapamadıklarını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Anneler Günü hariç diğer özel günler bizim için tamamen sönük geçti. Geçen yıl Öğretmenler Günü'nü buruk geçirdik, ürün tedariki yapmıştık fakat talep olmadı. Bütün çiçekçiler de bu anlamda zarar gördü. Bu yıl hazırlıklarımız tamam, umuyoruz ki yoğun geçer."

Ardahan'da 26 yıldır çiçekçilik yapan Salih Topçu ise bu yıl Öğretmenler Günü'nden umutlu olduklarını anlattı.

Geçen yıl yaşadıkları zararı telafi edeceklerine inandığını dile getiren Topçu, şunları kaydetti:

"Bu yıl Öğretmenler Günü'nün daha iyi olacağını düşünüyorum. Çiçekçiler için ciddi bir can suyu olacak. Bu can suyu 3 binin üstünde olan çiçekçi esnafını etkileyecek. Bunun ustası, kalfası ve işçisi derken, herkes olumlu etkilenmiş olacak. Öğretmenler Günü manevi açıdan çok önemli. Bir öğretmene en güzel sevgi ifadesinin çiçek olduğunu bilmek lazım."