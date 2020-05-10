- Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Son Dakika

- Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu

İSTANBUL - Anneler Günü'nün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle dükkana giderek çiçek alamayanlar telefonla siparişe yönelince, çiçeklerde yoğunluk yaşandı.

Yeni tip korona virüs(Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu Pazar gününün Anneler Günü olması münasebetiyle ise çiçekçiler kısıtlamadan muaf tutuldu.

Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai

Kısıtlama nedeniyle bu özel gün için doğrudan elden çiçek alamayanlar, telefonla siparişe yönelince çiçekçilerde ciddi bir yoğunluk oluştu. Bir yandan gelen telefonlara yetişmeye çalışan çiçekçiler, bir yandan da aldıkları siparişleri gün içerisinde istenen saatlerde yetiştirmek için yoğun mesai harcadı.

"Talep çok yoğun çünkü herkeste az ürün var"

Tüm ürünlerin satıldığını belirterek ellerindeki siparişleri hazırladıklarını belirten çiçekçi Bülent Kalmış, "Talep çok yoğun çünkü herkeste az ürün var. Hafta sonu çiçekçilerin açık olacağı önceden bilinmiyordu, sonradan belli oldu. Biraz geç izin alındığı için tabi ki ürün kısıtlılığı var. Ürün az olduğu için kalmadı. Ürün tedarik edemediğimiz için sitelerimizi kapattık, telefonlara cevap veremiyoruz. Toptancılarımız da ürün getiremediği için bütün çiçekçiler de bu konuda biraz mağdur oldu. Sadece zamanında yetişmesi için siparişlerimizi hazırlamaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"Elimizde ürün olmadığı için birçok siparişe yanıt veremiyoruz"

Sokaklar boş olduğu için siparişlerin hızlı ulaştırılacağını belirten Esma Kalmış ise, "Siparişler oldukça yoğun ancak daha önceden sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için tedarikte problem yaşadık. Elimizde ürün olmadığı için birçok siparişe yanıt veremiyoruz. Onun dışında oldukça yoğun, talepleri karşılayamıyoruz. Bunun dışında bizden farklı talepler de olabiliyor, verilen ürünler süsleyip gönderebiliyoruz. Bu yıl korona virüsten dolayı dezenfektan ve maskelerin bulunduğu paketler var. Talepler doğrultusunda bunları da karşılamaya çalışıyoruz. Elimizde olan ürünlerle ilgili ise sıkıntı yaşanmayacak. Sokaklar da boş olduğu için saatinde teslim edilebilecekler" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çiçekçilerdeki yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.