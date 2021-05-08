Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu - Son Dakika

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Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'nde çiçekçilik yapan Savaş Yılmaz, salgın nedeniyle işlerin biraz düşük olduğuna dikkati çekerek, "Saat 17.00'ye kadar açığız. Sabah saatleri olduğu için sakinlik var. Elimizden geleni yapıyoruz. 2 gün halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Hastane Caddesi'nde esnaf Murat Bayraktar da işlerin güzel olduğunu anlatarak, "Online ve telefondan adreslere teslim siparişlerimizi almaya başladık. Saat 17.00'ye kadar müşterilerimiz de buraya gelebilirler." ifadelerini kullandı.