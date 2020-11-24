Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi - Son Dakika

Erzincan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçeklilerde günler öncesinde başlayan hazırlıklar yerini yoğunluğa bıraktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl önceki yıllara nazaran daha az satış olsa da pandemi sürecindeki diğer günlere göre satışlar arttı.

Öğrenciler ve veliler tarafından öğretmenlerin gününü kutlamak için çiçek tercih etmeleri çiçekçilerin bugün yüzünü güldürdü.

Erzincan'da Alparslan Türkeş İş Merkezinde çiçekçilik yapan Erdem Demirci, kutsal bir meslek olan öğretmenliğe herkesin büyük bir saygı gösterdiğini ve bu sebeple bugün de çiçek satışlarının iyi olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü için çeşitli çiçekler ile vitrinini süsleyip hazırlandıklarını kaydeden Demirci, çiçeğin ilk akla gelen en güzel hediye olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir haftadır hazırlıklara başladıklarını kaydeden Demirci, öğretmenlere karşı olan saygınlığında çiçekle perçinleştiğini ifade etti. Öğrencilerin bugüne özel hediye olarak ilk sırada çiçeğin olduğunu ifade eden Demirci; gül, karanfil, cerbole, orkide, mevsim çiçeği, kır çiçeği, papatya, cipso, soli gibi çeşitlerin daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Demirci, ayrıca müşterilerin renklere de önem verdiğini kaydederek, bu nedenle bu yıl çok renkli çeşitler ile müşterilere alternatifler sunduklarını, gül renkleri arasında kırmızı, mavi, beyaz, sarı ve pembe gibi renklerin mevcut olduğunu söyledi.

Erdem Demirci, çiçek fiyatlarının da 25 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar satışa sunulduğunu belirtti. - ERZİNCAN