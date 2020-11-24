Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi - Son Dakika

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi

24.11.2020 11:48
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi, System.String[]

Erzincan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçeklilerde günler öncesinde başlayan hazırlıklar yerini yoğunluğa bıraktı.

Erzincan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçeklilerde günler öncesinde başlayan hazırlıklar yerini yoğunluğa bıraktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl önceki yıllara nazaran daha az satış olsa da pandemi sürecindeki diğer günlere göre satışlar arttı.

Öğrenciler ve veliler tarafından öğretmenlerin gününü kutlamak için çiçek tercih etmeleri çiçekçilerin bugün yüzünü güldürdü.

Erzincan'da Alparslan Türkeş İş Merkezinde çiçekçilik yapan Erdem Demirci, kutsal bir meslek olan öğretmenliğe herkesin büyük bir saygı gösterdiğini ve bu sebeple bugün de çiçek satışlarının iyi olduğunu söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü için çeşitli çiçekler ile vitrinini süsleyip hazırlandıklarını kaydeden Demirci, çiçeğin ilk akla gelen en güzel hediye olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir haftadır hazırlıklara başladıklarını kaydeden Demirci, öğretmenlere karşı olan saygınlığında çiçekle perçinleştiğini ifade etti. Öğrencilerin bugüne özel hediye olarak ilk sırada çiçeğin olduğunu ifade eden Demirci; gül, karanfil, cerbole, orkide, mevsim çiçeği, kır çiçeği, papatya, cipso, soli gibi çeşitlerin daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Demirci, ayrıca müşterilerin renklere de önem verdiğini kaydederek, bu nedenle bu yıl çok renkli çeşitler ile müşterilere alternatifler sunduklarını, gül renkleri arasında kırmızı, mavi, beyaz, sarı ve pembe gibi renklerin mevcut olduğunu söyledi.

Erdem Demirci, çiçek fiyatlarının da 25 TL'den başlayıp 300 TL'ye kadar satışa sunulduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi

Öğretmenler Günü, Alparslan Türkeş, Erdem Demirci, Erzincan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi         
11:20
Bahçeli, Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız         
11:11
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti         
10:04
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei