Çiçekçilerden Anneler Günü siparişi önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, 10 Mayıs'ta kutlanacak Anneler Günü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğini anımsatarak, çiçek siparişlerinin bir haftaya yayılmasını önerdi.

Yılmaz, 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi toplantısında alınan ve Ankara Kent Konseyi ile Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası tarafından da desteklenen kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Anneler Günü'nün bu yıl Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğine dikkati çeken Yılmaz, salgın nedeniyle çiçek siparişlerinin bir haftalık süreye yayılarak erkenden verilmesinin önemine işaret etti.

Yılmaz, böylece erken sipariş alan sektörün hazırlıklarını önceden yapabileceğini aktararak, "10 Mayıs'ta annelerimizin eli dolu, sokaklarımız boş kalsın. Annelerimiz için çiçek siparişlerini erkenden verip hem evde kalan annelerimizi mutlu edelim hem de Kovid-19 salgını nedeniyle iş yapamayan çiçekçilerimizi sevindirelim." ifadesini kullandı.

65 yaş ve üstü vatandaşlara 21 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağını hatırlatan Yılmaz, "40 gündür süren karantinada evlerinden çıkamayan annelerimizin yüzlerini bu anlamlı gün vesilesiyle güldürmek için Ankaralıları çiçek almaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen düğün, kutlama, davet ve toplantı gibi etkinliklerin çiçekçilik sektörünü olumsuz etkilediğine işaret ederek, olumsuz bu etkinin özel günler vesilesiyle giderilebileceğini aktardı. Yılmaz, çiçek üretiminin çok arttığı bu aylarda ürünlerin satılmaması halinde çöpe gidebileceğini vurguladı.