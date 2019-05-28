Son Dakika Haberleri: Çiçekçilerden Başkan Çalkaya'ya vefa teşekkürü
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Çiçekçilerden Başkan Çalkaya'ya vefa teşekkürü

2 saat önce

Türkiye Çiçekçiler Federasyonu, kendisine gelen tebrik çiçeklerini şehit ailelerine gönderen ve 'Çiçekçi esnafı da korumamız gerekir' diyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çiçekçilerden Başkan Çalkaya'ya vefa teşekkürü, System.String[]
Türkiye Çiçekçiler Federasyonu, kendisine gelen tebrik çiçeklerini şehit ailelerine gönderen ve 'Çiçekçi esnafı da korumamız gerekir' diyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yerel seçimlerden sonra hem çiçekçi esnafa destek vermek hem de şehit Aileleri'ni bir nebze olsun sevindirmek için kendisine gelen tebrik çiçeklerini ilçedeki Şehit Aileleri'ne gönderen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilginç bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Mesut Tutar öncülüğündeki İzmir, İstanbul, Ankara, Afyon, Kocaeli, Bursa Çiçekçiler Odası ve Dernekleri'nin Başkanları ile çiçekçilik sektöründeki diğer derneklerin başkanları, duyarlı davranışından dolayı Başkan Çalkaya'ya ziyarete geldi.

Türkiye'deki tüm çiçekçiler adına teşekkür etmek için geldiklerini ifade eden Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Mesut Tutar, "Ülkedeki ekonomi bu kadar zor durumdayken çiçekçilerde bu durumdan etkileniyor. Kutlamalar, özel günler. seçimler bizim sektörü yaşatan can damarlarıdır. Seçimden sonra çiçek göndermeyin söylemleri artmışken, Fatma Başkan'ın duyarlı çıkışı bizi çok mutlu etti. Bu sektörden evine ekmek götüren yüzbinlerce kişi adına kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çiçek üretiminin ve ticaretinin Balçova ve Türkiye için önemini vurgulayan Başkan Çalkaya ise "Her seçimden sonra 'çiçek mi gönderilsin, vakıflara bağış mı yapılsın?' tartışması çıkıyor. Ben bu tartışmayı çok anlamsız bulduğum için çok zor şartlarda üretim ve ticaret yapan çiçekçi esnafını korumamız gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden farklı bir yol izlemek istedim. Hem Şehit Ailelerimizin yanlarında olduğumuzu tekrar hatırlatmak hem de az da olsa mutluluklarına vesile olmak istedim" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:39 Kaynak: İHA
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