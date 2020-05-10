Çiçekçilerden kısıtlamada 'Anneler Günü' mesaisi - Son Dakika

ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentteki çiçekçiler, kısıtlamanın son gününde ' Anneler Günü ' nedeniyle sipariş yoluyla evlere servis yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerden Adana'da sokaklar sessizliğe büründü. Görevi gereği kısıtlama kapsamı dışında olanlar dışında sokağa çıkan olmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana cadde ve bulvarlarda kurduğu kontrol noktalarında denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlama kapsamında olup olmadığı kontrol edildi.Öte yandan kısıtlamanın son gününde 'Anneler Günü' nedeniyle kentteki çiçekçiler satışlarını sürdürdü. Çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayarak adreslere teslim etti. Çiçekçi Aslan Acar, "Telefonla gelen siparişler üzerine, çiçekleri evlere teslim ediyoruz. Siparişler ve işlerimiz iyi" dedi.

- Adana