Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
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Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek

6 saat önce

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için çiçek dağıttı.

Çiçekçilerden sağlık çalışanlarına destek, System.String[]

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası üyeleri, 'korona virüs' (Kovid-19) nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek için çiçek dağıttı.


Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanlığındaki çalışanlara ve Ankara Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline çiçek dağıttı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Emin Çimen, 'korona virüs' salgını sebebiyle gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu dönemde gösterdikleri gayret ve çalışmaları için teşekkürler eden Çimen, "Millet olarak daha önce başka zorlu süreçlerden nasıl çıktıysak, bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.


Çimen ve beraberindekiler, Sağlık Bakanı Koca'ya iletilmesi için de üzerinde, "Sayın Bakanım, ülkemizdeki bu kriz sürecinde göstermiş olduğunuz takdire şayan özverili ve fedakar çalışmalarınızı kutlarız" yazılı not bulunan çiçeği bakanlık personeline teslim etti. - ANKARA

fahrettin koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:50 Kaynak: İHA

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