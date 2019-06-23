Son Dakika Haberleri: Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı
Son Dakika Güncel Haber

Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı

1 saat önce

ARSENAL'de futbol oynayan Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da evlendi.

Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı, System.String[]
ARSENAL'de futbol oynayan Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya gitti. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri vardı. Özil, bir grup arkadaşıyla birlikte Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Yanında eşi Amine Gülşe olmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının önünden ayrıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:13 
alman, türkiye, futbol, amine gülşe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan S-400 açıklaması: Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmelidir Mesut Özil'den seyyar çiçek satıcılarına tepki Fenerbahçe, Max Kruse ile el sıkıştı! İşte Alman golcünün alacağı ücret Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:41:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]