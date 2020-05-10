Çiçekçilerin Anneler Günü'ndeki yoğun mesaisi kısıtlama da dinlemedi - Son Dakika

Denizli'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı günler öncesinden çiçek alanlar olduğu öğrenilirken, kentteki çiçekçi esnafı adeta yok sattı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok iş yeri faaliyetini durdururken, çiçekçiler özel izinle çalışmaya devam etti. Günler öncesinden başlayan yoğunluk Anneler Günü'ne kadar devam etti. Hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasına takılmak istemeyen kimi vatandaşların ise günler öncesinden çiçek aldığı öğrenildi. Günlerdir süren yoğunluktan dolayı raflardaki saksılarda çiçek kalmadığı gözlendi.



"Bütün çiçekler satılıyor, çiçek kalmadı dükkanda"



Çiçek işletmecisi Sezgin Eren, tüm çiçek türlerinden çok fazla sipariş olduğunu ve Anneler Günü dolayısıyla çiçeklerin ellerinde kalmadığını söyledi. Eren, "Yoğun bir süreçten geçtik, 3 gündür işlerimiz yoğun şekilde çalışıyoruz. Annelerimizi bugün de mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün çiçekler satılıyor, çiçek kalmadı dükkanda. Çiçek bulan alıp gidiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için özel izin aldık, annelerimize çiçek götürüyoruz. Sloganımız 'Anneler evde kalsın çiçeklerini biz getirelim.' Bugün de akşam olursa dinleneceğiz" dedi. - DENİZLİ