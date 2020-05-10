Çiçekçilerin Anneler Günü'ndeki yoğun mesaisi kısıtlama dinlemedi - Son Dakika

Çiçekçilerin Anneler Günü'ndeki yoğun mesaisi kısıtlama dinlemedi

DENİZLİ - Denizli'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun anlar yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı günler öncesinden dahi çiçek alanlar olduğu öğrenilirken, kentteki çiçekçi esnafı adeta yok sattı. Dükkanlarda raflarda bulunan saksıların boş kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok iş yeri faaliyetini durdururken çiçekçiler özel izinle çalışmaya devam etti. Günler öncesinden başlayan yoğunluk anneler gününe kadar devam etti. Çiçekçiler yoğun tempoyla çalışırken telefonlar ise ardı ardına geldi. hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasına takılmak istemeyen kimi vatandaş ise günler öncesinden çiçekleri aldığı öğrenildi. Günlerdir süren yoğunluktan dolayı raflardaki saksılarda çiçeklerin kalmaması ise gözlerden kaçmadı.

"Bütün çiçekler satılıyor, çiçek kalmadı dükkanda"

Çiçek işletmecisi Sezgin Eren, tüm çiçek türlerinden çok fazla sipariş olduğunu ve anneler günü dolayısıyla çiçeklerin ellerinde kalmadığını söyledi. Eren, "Yoğun bir süreçten geçtik 3 gündür işlerimiz yoğun şekilde çalışıyoruz. Annelerimizi bugünde mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün çiçekler satılıyor, çiçek kalmadı dükkanda çiçek bulan alıp gidiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için özel izin aldık annelerimize çiçek götürüyoruz. Sloganımız 'anneler evde kalsın çiçeklerini biz getirelim' bugünde akşam olursa dinleneceğiz" dedi.