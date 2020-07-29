Çiçekçilik yapan annesini ve eşini öldüren şüpheliye dava - Son Dakika

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi ve karısını silahla vurarak öldüren şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinayetin nedeninin tam olarak bilinmediği belirtildi.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın(37) yanına gelerek onunla tartıştı. Tartışma üzerine Tahsin Yüksekova, silahla Seyhan Yüksekova'ya kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya (60) da silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadınlar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olaydan 1 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tahsin Yükseova hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaydan 6 ay önce tahliye olmuş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tahsin Yüksekova'nın olaydan 6 ay kadar önce başka bir suçtan dolayı hapis yattığı cezaevinden tahliye olduğu, cezaevinden çıktıktan sonra eşiyle ayrı evde yaşadıkları anlatıldı. Eşi Seyhan ile aralarının açık olduğu ancak maktullerle ne gibi bir tartışmanın veya çekişmenin olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Cinayetin nedeni tam olarak bilinmiyor

İddianamede, cezaevinden çıktıktan sonra muhtemel ki maktullerin olay yerinde çiçek satmalarından ve para kazanmalarından dolayı aralarında para verip vermeme konusunda tartışmaların yaşandığı ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı şüphelinin silahla olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Daha sonra aynı yerde çiçek satan annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı ve saklandığı yerden yakalandığı kaydedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Tahsin Yüksekova'nın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL