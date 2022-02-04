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Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

04.02.2022 14:40
Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

KADIKÖY'de 18 Ocak 2020'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova (60) ve eşi Seyhan Yüksekova'yı (37) cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Yüksekova (38) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KADIKÖY'de 18 Ocak 2020'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova (60) ve eşi Seyhan Yüksekova'yı (37) cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Yüksekova (38) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulamadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tahsin Yüksekova getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatı Orkuncan Kumkumoğlu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu öne sürerek, verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Tahsin Yüksekova, "Olay nedeniyle çok pişmanım, ne derseniz razıyım" dedi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tahsin Yüksekova'yı "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın adli sicil kaydını, sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki gözlemlenen davranışlarını da dikkate alan heyet, verilen cezada takdiri indirim yapmadı.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Tahsin Yüksekova'nın Kadıköy'de çiçeklik yapan annesi Zülfiye Yüksekova ve eşi Seyhan Yüksekova'yı 18 Ocak 2020'de silahla ateş ederek öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede Yüksekova'nın suç tarihinden 6 ay önce başka bir suçtan yattığı cezaevinden tahliye olduğu ve eşiyle aralarının açık olduğu kaydediliyor.Sanığın öldürdüğü annesi ve eşi ile ne gibi bir tartışma veya çekişme yaşadığının tespit edilemediği belirtilen iddianame, "Muhtemelen aralarında para verip vermeme konusunda tartışmanın yaşandığı, ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı suç tarihinde yasak silah ile şüphelinin olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü, annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü" bilgisine yer veriliyor.

İddianamede sanık Tahsin Yükseova'nın "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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