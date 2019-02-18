Son Dakika Haberleri: Çiçekçilikte Artık Teknolojiyi Yakalayan Kazanıyor

Çiçekçilikte Artık Teknolojiyi Yakalayan Kazanıyor

1 saat önce

Çiçekçilik sektöründe son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişler ön plana çıkıyor.

Çiçekçilikte Artık Teknolojiyi Yakalayan Kazanıyor, System.String[]
Çiçekçilik sektöründe son yıllarda internet üzerinden yapılan alışverişler ön plana çıkıyor.

Özel günlerde satışların tavan yaptığı çiçekçilik sektörü, teknolojinin gelişmesiyle artık farklı satış yöntemlerini de değerlendiriyor. Vatandaşların oturdukları yerden çiçek sipariş ederek, istediği adrese gönderme olanağını sağlayan internet üzerinden alışverişlerin yaygınlaşması ile esnaflar da teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Geleneksel satış yönteminin yavaş yavaş geri planda kalmaya başladığını belirten esnaflar, teknolojiyi yakalayamayan meslektaşlarının yavaş yavaş dükkan kapatmaya dahi başladıklarını dile getirdi.

"Artık teknolojiyi takip etmek zorundayız"

Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan ve konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Levent İmrak, son senelerde internet üzerinden satışlarının arttığını dile getirerek, "Tabii her sektörde olduğu gibi çiçek sektöründe de internetten alışveriş çok yoğunlaştı. Bu insanlar için bir yönden kolaylık. Fakat teknoloji ile satış yapmayan birçok esnaf bunun zararını da görüyor tabii. Artık teknolojiyi takip etmek zorundayız. Bir an önce teknolojiye ayak uydurmak lazım. Yenilikleri yakalayamayan, teknolojiye ayak uyduramayan birçok dükkan ve firma şu an saf dışı kalıyor. Teknolojiden anlayan insan, işini internete döken esnaf bir adım önde oluyor. Havalarında soğuk olmasından dolayı insanlar evlerinden, işlerinden çıkıp çiçek almak yerine, oturduğu yerden bilgisayar başından alışverişini yapıyor. Hem de daha güvenilir. Bu tür alışverişlerde iade söz konusu oluyor. O yüzden teknolojiye ayak uyduranlar için daha olumlu etkileri var. Daha ileri zamanlarda bu daha çok yaygınlaşacak. Biz 5 yıldır internetten satış yapıyoruz. Satışlardan memnunuz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi
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