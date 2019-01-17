Çiçekçinin Öldüğü Kazaya İlişkin "Resmi Belgede Sahtecilik" Davasında Karar

Çiçekçinin öldüğü kazaya ilişkin "resmi belgede sahtecilik" davasında karar Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olan sürücüye sahte alkolsüzlük raporu düzenleyen hastane çalışanlarına hapis cezasıİSTANBUL - Kadıköy'de 11 Temmuz 2015'te kullandığı lüks otomobille çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya...

Çiçekçinin öldüğü kazaya ilişkin "resmi belgede sahtecilik" davasında karar

Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olan sürücüye sahte alkolsüzlük raporu düzenleyen hastane çalışanlarına hapis cezası



İSTANBUL - Kadıköy'de 11 Temmuz 2015'te kullandığı lüks otomobille çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk ve Öztürk'e 'sahte alkolsüzlük raporu' düzenleyen hastane çalışanlarının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 4 sanığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çarptırdı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 11 Temmuz 2015'te kullandığı lüks otomobille çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Murathan Öztürk 7 yıl hapse çarptırılmıştı. Kaza sonrasında sahte alkol raporu aldığı gerekçesiyle Murathan Öztürk ve hastane çalışanlarının "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Murathan Öztürk ve Özlem Erkan katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.Duruşmada söz alan sanık Murathan Öztürk, "Tahlil numunelerini verdikten sonra hastaneden ayrıldım. Bunun dışından rapor alınması konusunda bir bilgim, müdahalem olmadı. Diğer sanıklar ve tanıkların da beyanları bu yöndedir. Herhangi bir kusurum yoktur" diyerek beraatini istedi.

"Suç kastı yoktur"

Murathan Öztürk'ün avukatlarından Zekeriya Dilsizoğlu, "Müvekkilim karıştığı kaza sonrası hastaneye alkol ve uyuşturucu bulunmadığının tespitine yönelik rapor almak için başvurmuştur. Müvekkilimin usule aykırı rapor düzenlenmesine ilişkin bir talebi olmamıştır. Müvekkilim suçsuzdur, beraatini talep ederiz" dedi. Sanık avukatlarından Ufuk Uzunoğlu ise, "Müvekkilimin hastaneye giderek gerekli numuneleri vermesinin ardından meydana gelen hukuksuz olaylar hakkında bir bilgisi yoktur. Müvekkilimin suç kastı yoktur" diye konuştu.

Sanık Murathan Öztürk son sözünde, "Benim hiçbir kusurum yoktur. Sorumluluk hastaneye aittir. Beraatimi isterim" dedi.

"Rapor konusunda baskı yapıldı"

Sanık Özlem Erkan ise son sözünde, rapor verilmesi hususunda kendilerine baskı yapıldığını söyleyerek, "Rapor çıktısını alarak verdiğim doğrudur ancak ne şekilde nasıl kullanıldığını bilmiyorum" diyerek beraatini istedi.

4 sanığa hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Murathan Öztürk, hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı, hastane çalışanları Sevilay Özgün ve Özlem Erkan'ı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapse çaptırdı. Sanık Mehmet Latif Yaşlı dışındaki tüm sanıkların cezaları ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de meydana gelen ölümlü kazanın sanığı olan Murathan Öztürk'ün kazanın meydana geldiği 11 Temmuz 2015 tarihinde alkol ve uyuşturucu testi yaptırmak amacıyla özel bir hastaneye gittiği ve hastane müdürü Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapor vermesini talep ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, Mehmet Latif Yaşlı'nın azmettirmesiyle hastane çalışanları Özlem Erkan ve Sevilay Özgün'ün "sahte alkolsüzlük raporu" düzenledikleri belirtilerek, Murathan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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