Son Dakika Haberleri: Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Mazbatasını Aldı

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hasan Hakanoğlu, Yozgat Yerköy Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hasan Hakanoğlu, Yozgat Yerköy Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Mazbatasını Yozgat İlçe Seçim Kurulundan alan Hakanoğlu, töreni sonrası yaptığı açıklamada, halkın hizmetinde olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Belediyeciliğin ekip işi olduğunu ifade eden Hakanoğlu, "Herkese eşit muamele yapacağımızdan her mahallede, her sokakta eşit hizmetler yerine getireceğimden emin olunmasını istiyorum. Çiçekdağı halkı, hizmetin en iyisine layıktır." dedi.

Mazbata törenine Belediye Başkanı Hakanoğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:04 Kaynak: AA

AK Parti, Kırşehir, Yozgat, Çiçekdağı, Güncel
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