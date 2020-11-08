Çiçekdağı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkının spor faaliyetlerinde kullanacağı güzergahta düzenleme yapıldığını bildirdi.

Çiçekdağı- Yerköy ilçeleri arası 5 kilometre yol güzergahında sosyal aktivite ve değişik spor faaliyetleri yapılacak alan için proje hazırladıklarını aktaran Hakanoğlu, "İhale hazırlığını yaptığımız projemizde uygulanacak alanın altyapı ve dolgu çalışmalarını tamamlıyoruz. İnşallah bu güzergahta projelerimiz tamamlandığında Çiçekdağı-Yerköy arası yepyeni bir hale dönüşecek ve cazibe merkezi haline gelecektir." açıklamasını yaptı.

Hakanoğlu, ilçeye tatlı su getirmek için su yol güzergahında düzenleme ve yapım işlerine başladıklarını hatırlatarak, "İnşallah önümüzdeki yaza suyumuz yeni yapacağımız depolarımıza akmış olacak. Böylelikle ilçede uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorunu gelecek 50 yıl düşünülerek çözüme kavuşmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.