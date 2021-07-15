Çiçekdağı Belediyesi hayır işlerinde köprü oluyor - Son Dakika

Çiçekdağı Belediyesi, sosyal sorumluluk hizmetleri kapmasındaki hizmetlerden biri olan 'Hayır Evi' Kurban Bayramı öncesi çocukları ve aileleri sevindiriyor.

Çiçekdağı Belediyesi bünyesinde kurulan 'Hayır Evi' ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşma konusunda hayır köprüsü görevi üstlendiklerini belirten Başkan Hasan Hakanoğlu, bayram öncesi kurdukları köprü ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldığını söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Çiçekdağı Belediyesi Bayram öncesi hayırseverlerin yardımları ile bünyesinde kurduğu mağazadan çocukları giyindiriyor ve hayırseverlerin yardımlarını kabul edip, ihtiyaç sahibi ailelerin giysiden gıdaya, temizlik ürünlerinden bir çok alanda yardımlarına koşuyor. Hayır Evine hayırseverlerimiz büyük katkı veriyor. Belediye olarak bu açıdan da hayırseverlerle ihtiyacı olan kişileri buluşturmuş oluyoruz' dedi.

Hayır Evinde bir market gibi çalışırken gıda maddeleri, temizlik maddeleri, tekstil ürünleri, giyim, ayakkabı gibi birçok ürün bulunuyor. - KIRŞEHİR