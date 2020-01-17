Son Dakika › Güncel › Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi kardeş belediye oldu - Son Dakika
Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi kardeş belediye oldu
6 saat önce
Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kardeş Şehirler İstişare toplantısında kardeş belediye seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
Çiçekdağı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kardeş Şehirler İstişare toplantısında kardeş belediye seçildi.
Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu kardeş belediye protokolünü mutlulukla karşıladıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle genel merkez yerel yönetimler birimi kardeş belediyeler istişare ve değerlendirme toplantısında, Cumhurbaşkanımızın bizatihi açıklamalarıyla Kayseri Kocasinan Belediyemizle, Çiçekdağı Belediyemiz kardeş belediye olmuşlardır. Çiçekdağımız için hayırlara vesile olsun" dedi. - KIRŞEHİR
Son Dakika Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi yolluyor İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubun detayları ortaya çıktı Küçük Taha'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı İmamoğlu, Erdoğan'a verdiği mektupta "Cumhurbaşkanım" diyerek hitap etmiş