Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı - Son Dakika

Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı

7 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye, 'Çiçekdağı-Yerköy' arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1. etap ihale sürecinin başladığını duyurdu.

Çiçekdağı Belediyesi 'kaldırım ve yürüyüş yolu' için 1. Etap ihale sürecini başlattı, System.String[]

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye, 'Çiçekdağı- Yerköy' arası yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projesi için 1. etap ihale sürecinin başladığını duyurdu.


1. Etap istinat duvarları ve tretuar yapım işi 4 milyonluk bütçe ile ihaleye çıkıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ve Yerköy yolu üzerine yapılacak olan 5 kilometre mesafedeki yürüyüş yolu, bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma projemizle birlikte vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesinin önünü açıyoruz. İnşa edeceğimiz yürüyüş ve bisiklet yolu ile vatandaşlarımızın özellikle yaz dönemlerinde aileleriyle birlikte yürüyüş ve spor yapmalarının yanında görünümüyle de çevremize renk katacak" dedi. - KIRŞEHİR

Çiçekdağı, Kırşehir, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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