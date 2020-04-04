Çiçekdağı Belediyesi'nden

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, hayırseverler ile durumu iyi olmayan aileleri buluşturmak için ilçe belediyesi tarafından "Kardeş edinme" Projesi geliştirildi.



Proje hakkında bilgiler veren Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı şu zor günlerde belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelere ekmek temin edebilmek için hayırsever vatandaşları kardeş edinme projesi'ne katılmaya davet ediyorum" dedi.



İlçede başlatılan proje ile belediye halk ekmek fırınından hayırseverler de ekmek fişi alarak ihtiyaç sahibi ailelerle kardeşlik duygularını pekiştirebiliyor. - KIRŞEHİR