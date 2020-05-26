Çiçekdağı Belediyesi vatandaşa ekmek dağıtımında öncü oldu - Son Dakika

Çiçekdağı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tam kapasite çalışarak halkın ekmek ihtiyacını giderdi.



İlçe halkının ekmek ihtiyacı, belediye ekiplerinin tam kapasite çalışması ile giderildi. İlçede her mahalleye ulaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yaşayan halkın sosyal medya hesapları ile belediye teşekkür ettiğini açıkladı.



Vatandaşı ekmeksiz bırakmayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Sokağa çıkma yasağında vatandaşların ekmek talepleri Çiçekdağı Belediyesi tarafından karşılandı. Mobil ekipler tarafından Çiçekdağı ilçesinin her mahallesine ekmek ulaştırıldı. Halk Ekmek Fırını tarafından evlerine kadar getirilen ekmeklerden duydukları memnuniyeti sosyal medyadan duyurarak paylaştı. Amacımız belediye olarak halka en iyi hizmeti sunmaktır" dedi. - KIRŞEHİR