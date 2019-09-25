Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, okulları ziyaret etti

Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yer alan okulları ziyaret etti.



Belediye Başkanı Hakanoğlu'na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, eşlik etti. İlçedeki okulları ziyaret eden belediye başkanı Hakanoğlu, okul yöneticileri öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Ziyaretleri ile ilçede yer alan okullarda ki sorunları en aza indirgemek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, açıklamasında; "İlçemizde bulunan okullarımızı belediye olarak ziyaret ediyoruz. Ziyaretimizin amacı hem öğretmen ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu göstermek hem de sorunları var ise ilk ağızdan öğrenip belediyemiz tarafından çözümlenmesine katkı yapmak. Ziyaretlerimizde bizleri güler yüzle karşılayan okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.



Öğrencilerle sınıflarda da vakit geçiren Hakanoğlu, ziyaretlerinde bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. - KIRŞEHİR