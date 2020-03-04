Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir'in, Çiçekdağı ilçesinde yaşanan içme suyu sorunu ile ilgili açıklamada bulunan ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, "Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununu tatlı su ile çözüyoruz"dedi.



Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Çiçekdağı Belediyesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak yapılan çalışmada, Yozgat Musabeyli Cemil Çiçek Barajından Çiçekdağı'na içme suyu iletilmesi için gerekli iletim hatları ve depolarının yapılması çalışması için 25 Trilyonluk bütçe ile protokol imzalandı. "Kırşehir Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1.Kısım" işi ihalesi hazırlık çalışmaları tamamlanarak, EKAP girişi yapıldı"diye konuştu.



Kırşehir AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'de, yazılı açıklama yaparak Çiçekdağı ilçesinde yapılacak proje ile ilgili bilgi vererek çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını duyurdu. - KIRŞEHİR