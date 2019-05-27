Son Dakika Haberleri: Çiçekdağı İlçe Belediyesi 2 bin kişiye 'Gönlümüz bir, Soframız bir' iftarı düzenledi

Çiçekdağı İlçe Belediyesi 2 bin kişiye 'Gönlümüz bir, Soframız bir' iftarı düzenledi

4 saat önce

Çiçekdağı İlçe Belediyesi 2 bin kişiye 'Gönlümüz bir, Soframız bir' iftarı düzenledi.

Çiçekdağı İlçe Belediyesi 2 bin kişiye 'Gönlümüz bir, Soframız bir' iftarı düzenledi, System.String[]
Çiçekdağı İlçe Belediyesi 2 bin kişiye 'Gönlümüz bir, Soframız bir' iftarı düzenledi.

Çiçekdağı Belediye binası önünde verilen iftara AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı ve yaklaşık 2 bin 500 vatandaş katıldı.

İftar programına katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ilçe merkezinde vatandaşın katılımıyla yapılan iftarın kendisini de mutlu ettiğini ve ramazan ayının manevi havasını yaşattığını söyledi.

Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise Belediye olarak halkla bütünleşme etkinliklerinin sürekli yapılacağını belirtti. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:26 Kaynak: İHA
Güncel
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