Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere mektuplu kitap - Son Dakika

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında eğitimlerine evlerinden uzaktan eğitimle devam eden öğrencilere kitap dağıttı.

Öğrencilerin evde okumaları için hazırlanan kitapları, öğretmenler evlere götürerek hediye etti. Kitapların arasında Çiçekdağı Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca'nın yazdığı mektup da yer aldı.

Mektubunda, okulların öğrencilerle anlamlı olduğunu belirten Karaca, bu zor günlerin bir an evvel bitmesini ve öğrencilerin sağlıkla okullarına kavuşmalarını temenni ettiğini vurguladı.

İçinde bulunulan süreçte evde olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Karaca, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, evde kaldıkları süre içerisinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.