Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı - Son Dakika

Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı

6 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye halk ekmek fırını üretime başladı.

Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı, System.String[]

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye halk ekmek fırını üretime başladı.


İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde Çiçekdağı ilçesi için vaatleri arasında yer alan ekmek fırınının üretime başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlçemizde vatandaşımıza hijyenik ve modern ortamda kaliteli hizmet vererek Çiçekdağı ilçesinde yaşayan halkın ucuz da ekmek almasını sağlıyoruz. Seçimler öncesi propaganda döneminde de halka bu vaatte bulunmuştum. Ekmek fırını üretime başladı, hayırlı olsun"dedi.


İlçede, faaliyete başlayan ekmek fırını tüm ekmek çeşitlerinin de üretimini yapıyor. - KIRŞEHİR

Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:15 Kaynak: İHA
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