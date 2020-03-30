Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, halk ekmek satış büfeleri hizmete açıldı.



Çiçekdağı Belediyesi, halkın ekmeğe ucuz fiyattan ulaşmasını sağlamak adına satış büfelerini hizmete açtığını duyurdu. Halk ekmek fırınında üretilen ekmekler, 3 mahallede kurulan satış büfeleri ile hizmetlerine başladı. Vatandaştan gelen talep üzerine ekmeğin oranı ise artış gösterecek.



İlçede; Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle ve Sanayi kavşağında hizmet veren büfelerde hijyen kurallarına riayet edilerek satışlar yapılıyor. Büfeler; 07: 15 ve 18: 00 saatleri arası vatandaşların hizmetinde olacak. Ekmek fiyatı ise 1 TL, Tam Buğday 2,50 kuruş Cabata 1 kilogram 5 TL, Sarı Buğday 3 TL, Çavdar ekmeği 3 TL, Simit 1,25, Poğaça 1,25'den satışa sunuldu.



Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ise yaptığı açıklamada; mahallelerde esnafların satışlarını etkilememek için market ve bakkal olmayan yerlerde tam donanımlı ve sağlıklı şartlarda üretimi yapılan halk ekmeklerinin hizmet vermeye başladığını söyledi. - KIRŞEHİR