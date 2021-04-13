Çiçekdağı ilçesinde "hayır evi" açıldı - Son Dakika

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde "hayır evi" hizmet vermeye başladı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Osman Şevki Mahallesi'ndeki hayır evinin açılışında yaptığı konuşmada, bu birim ile dar gelirli ailelerin para, gıda ve giyecek gibi birçok temel ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti.

Hayırseverlerin gönül rahatlığıyla buraya bağışta bulunabileceğini vurgulayan Hakanoğlu, şöyle devam etti:

"İlçemizde yardıma muhtaç kişilere ulaşmak için hayır evi açmış bulunmaktayız. Hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile yardımlarını yapacağı, yapılan yardımların ihtiyaç sahibi ailelere güvenilir şekilde teslim edilmesi amacı ile kurulan hayır evimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu mübarek ayın başında açılışını yaptığımız birimimiz hayırlı işlere vesile olacaktır."

Açılış programına Çiçekdağı Kaymakamı Fikri Badioğlu, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.