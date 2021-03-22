Çiçekdağı ilçesinde sosyal gelişim merkezleri faaliyete geçti - Son Dakika

Çiçekdağı KOP Millet Kıraathanesi ile Çiçekdağı KOP Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi tamamlanarak faaliyet vermeye başladı.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 'KOPOKUYOR ve KOPSOGEP Çağrı' dönemlerinde Kabul edilmiş olan Çiçekdağı KOP Millet Kıraathanesi ile Çiçekdağı KOP Mesleki ve Sosyal Gelişim Merkezi tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Sağlam "Projelerin yürütülmesi sürecinde proje ortağımız olan Çiçekdağı Belediyesi her aşamada destekçimiz olmuş ve özellikle bina içerisinde oluşturulan ve ilçemiz halkına ücretsiz, keyifli vakit geçirebilecekleri bir spor alanı kazandırılmasına öncülük etmiştir. Proje iştirakçilerimiz olan Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ise ilçemizde bulunan Kütüphane binasını tarafımıza tahsis ederek projelerin oluşturulmasında ve İlçe Halk Kütüphanesinin uzun zaman sonra tekrar aktif hale gelmesi sürecinde önemli katkılar sunmuştur"dedi.

Poje alanında kafeterya, çocuk oyun alanı, kütüphane, spor alanı ve 6 farklı atölyeden oluşuyor. - KIRŞEHİR