Çiçekdağı ilçesindeki köylerde içme suyu çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki köylerde içme suyu çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı programı kapsamında Çiçekdağı ilçesine bağlı köylerde su ve alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti.

İklim değişikliği nedeniyle kuraklığa karşı kolektör çalışmalarının daha önemli hale geldiğini belirten Yılmaz, 2021 yılı itibarıyla toplamda Çiçekdağı ilçesine bağlı 40 köyde içme suyu alt yapı çalışmalarının yenilenerek kolektör sistemine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Amaçlarının köylere kaliteli su temini olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2021yılı KÖYDES içme suyu çalışmaları kapsamında Çiçekdağı ilçesi köylerimize yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın gerçekleştirilmesinde Çiçekdağı Kaymakamlığımıza, Çiçekdağı ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Genel Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve köy içme suyu yapım çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Tüm köylerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."